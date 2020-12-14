寒冬送暖，澎湖天主教惠民醫院重建之路坎坷，5.5億元資金只籌款1／10，前副總統陳建仁偕同呂若瑟神父14日跨海澎湖募款，盼拋磚引玉，許澎湖最美好、最健康、最幸福的明天。

近70年歷史的惠民醫院是澎湖最大量能的長照機構，提供在地1／3老人照護，醫院建築老舊殘破亟待重建，刻正已募得土地興建大樓，但興建經費嚴重不足陷瓶頸。

惠民醫院發起「風沙中的愛」募款活動，前副總統陳建仁攜手今年甫獲得醫療奉獻獎的呂若瑟神父擔任代言，13、14日一連兩天飛來澎湖實地探訪老人們，同時拍攝募款公益宣傳影片。

陳建仁表示，30年前與澎湖結緣，投入白沙鄉與湖西鄉肝癌篩檢計畫，目睹離島醫療不足窘境；尤其澎湖老人比例全國居冠，預估6年後，失智失能老人將多達4700人，現階段在地272床照護量能根本不敷需求。

陳建仁強調，惠民醫院重建計畫刻不容緩，目前興建經費5.5億元只募得5000萬元，大聲疾呼大家慷慨解囊共襄盛舉。

呂若瑟神父說，自己是老澎湖人，66年間來到澎湖住了9年，創辦了惠民啟智中心致力於弱勢家庭及身心障礙兒童照護，這次再回來澎湖希望為老人奉獻心力，惠民醫院重建計畫懇請社會大眾伸出援手幫幫忙。

(中時 )