台北市生育獎勵金補助1胎2萬元，市議會14日審議明年生育獎勵預算，議員王浩指出，去年生第3胎有1769人，建議把第3胎獎勵金由2萬元提高至3萬元，預算也足夠支應。北市民政局對此回應，生育獎勵政策須跨局處研議，將把議員建議提到府級會議討論。

父母設籍北市滿1年，市府補助生育獎勵金為1胎2萬元，議會民政委員會今審議民政局預算，發現今年生育獎勵金編列4.8億元，截至今年11月底發放3.3億元，民政局明年則編列4.6億元生育獎勵金。

根據北市主計處統計資料顯示，台北市近10年來，新生兒人數年年下降。市長柯文哲上任後，2015年出生人數2萬8987人，2016年降至2萬7992人，2017年僅剩2萬5042人，前年更降至2萬2849名；去年僅剩2萬1468名新生兒。

王浩指出，北市出生率直直落，應把第3胎生育獎勵提高增加1萬元至3萬元，以去年生第3胎有1769人計算，若增加1萬元僅多出1769萬元，預算足夠支應。

議員應曉薇表示，給予媽媽獎勵，第3胎可增加至3萬元；議員闕枚莎也認為過去有人統計生1個小孩扶養到大學要花1000萬元，現在可能不止了，為鼓勵生育該多多給予補助。

對此，民政局長藍世聰對王浩打趣說，「你絕對不是圖利自己」，市府要隨中央調整獎勵，中央還未公布最新政策，王浩要求市府能夠自己做到的事就該先推動。

民政局副局長許敏娟補充說明，生育獎勵政策須跨局處衡量，除了民政局，還牽涉社會局、教育局，將把議員建議提報府級會議討論。

(中時 )