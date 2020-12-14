監察院今年二月公布台北市長柯文哲「器捐案」調查報告，要求台大醫院、衛福部檢討改進，據了解，該案原應在卻年7月公布，後竟遭台聯取得柯文哲接受監院約詢的相關影片，要求監察院公布調查報告，許多巧合令人質疑；對此，台灣民眾黨更發聲明砲轟監察院，要求院長陳菊公開道歉。

據《自由時報》報導，2018年選舉期間，作家吳祥輝、《屠殺》作者葛特曼指控柯文哲涉嫌參與大陸器官移植，而監委張武修、高涌誠隨後就接獲檢舉，對柯文哲展開調查；全案歷經9個月，原定去年7月公布報告內容，但監委王幼玲、王美玉反對，質疑該報告缺乏更多具體證據，最終未公布調查報告。

隨後台聯就稱「民眾提供資料」，於去年11月舉行記者會公布柯文哲接受監察院約詢的錄音、逐字稿，要求監察院給人民真相；而隨後柯文哲遭到監院約詢的多個片段就開始陸續遭到剪輯流出，「監院洩密」的說法不脛而走。監院8日院會通過該機密案，決議將全案函送檢調偵辦，張武修、高涌誠分別成為首遭函辦的卸任、現任監委。

對此，柯文哲所領導的台灣民眾黨在今(14)日發表聲明指出，對於監察院出現洩密的狀況表達強烈譴責，認為監察院不應該淪為政黨打壓政敵的工具，政治力不能介入監察院，使其成為整肅異己的政治「東廠」，儘管監察院已將涉案監委函送檢調，然而高涌誠、張武修這兩位涉案當事人，都是由蔡英文總統提名，人民對監察院及執政黨的信任已經蕩然無存。

民眾黨要求，監察院長陳菊必須負起責任對外說明，為何洩密以及洩密的意圖，如果確有疏失，必須公開向社會道歉，否則將永遠無法洗刷「東廠」污名。也要求檢調應成立專案小組查明真相，接受檢調偵辦的現任監委高涌誠，在接受調查期間必須停權。

民眾黨表示，最諷刺的是，監察院才成立人權委員會，立刻出現這種調查影片外洩、運用國家機器打壓異己等違反人權的作為，顯示這些疊床架屋的機構只是虛有其表，民眾黨呼籲，人權委員會應該先進行內部調查，同時兼任人權委員會副主委的高涌成監委，也應自行辭去人權委員會職務，以示負責。

(中時新聞網)