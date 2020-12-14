台南市中西區13日有廟會活動，過程中燃放大量鞭炮，引發民怨。南市府環保局昨日（13）晚間表示，由於引發空汙，同時廟方未依規定在燃放後2小時內清理完畢，已依法開出2張罰單、最高可罰12萬元。台南市長黃偉哲14日上午受訪時補充，開罰不是目的，是希望宮廟能夠改善，未來再不改善，不排除加重罰則。

黃偉哲提到，廟會在市區遶境會造成4個問題，分別是交通、空汙、環境及噪音。黃偉哲提到，噪音部分，目前規定晚間10時以後，就不能夠燃放鞭炮。而空汙部分，會要求鞭炮燃放的數量及種類必須合格，不可使用地下工廠製造的鞭炮，避免有安全疑慮。交通方面，黃偉哲稱將要求主辦單位（宮廟），進行強力交通疏導；若是隊伍過長，造成交通問題，黃偉哲表示將要求交通警察開罰。

台南市區13日有廟會活動，過程中燃放大量鞭炮，引發民怨。（本報資料照片）

黃偉哲稱，目前的自律公約規定10時前必須燃放鞭炮完畢，因此確實在10時之前，較無相關規定可規範。黃偉哲進一步表示，除非造成了嚴重的空汙、噪音如果超標，才會執行相關處分。至於昨日市長信箱及1999被民眾打爆，黃偉哲稱會把相關意見，告知主辦單位，同時由於近日南台灣PM2.5紫爆籠罩一整晚，南市府環保局將出動執行空氣品質監測。

(中時 )