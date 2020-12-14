縣府斥資1億5365萬打造全國首座公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，月初在縣長楊文科主持落成剪綵後，近日傳來該建築榮獲「紐約設計獎」銀牌的好消息，也為新竹縣建築設計寫下嶄新一頁！

楊文科表示，縣府打造嘉豐非營利幼兒園校舍，委託林威政建築師事務所設計監造，雙方攜手合作用心規畫，很高興獲得國際矚目「紐約設計獎」的肯定， 也期許營造成為幼兒快樂學習的成長環境。

新竹縣嘉豐非營利幼兒園獲「紐約設計獎」銀牌。（羅浚濱攝）

嘉豐非營利幼兒園校舍建築整體以「色彩調色盤」概念設計，用顏色區分班群空間，並考量基地物理環境，創造通透性地面層，舒服的風在空間自由流動，讓孩子在教室及戶外空間學習、遊戲時不受強風影響。

戶外空間則結合學習區概念，設計中央廣場活動區、生態農園區、戶外體適能區、自然生態探索區、戶外塗鴉牆等區域，讓整個校園就是一座大教室。

為落實幼兒教育六大核心素養，也規畫知識交流場域、藝術美學場域、自然生態場域、健康活動場域，並在園內種植黃金風鈴木、紫薇、台灣欒樹、山櫻花，讓孩子體驗四季變化的景觀植栽。

林威政建築師指為有效激發幼兒感官體驗，創建一個聽覺、視覺和觸覺的「鳥巢狀」空間體，藉由自然教學、健康活動、藝術、食安教育和生態教育等領域活化，豐富優化整體校園功能。

(中時 )