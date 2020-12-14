彰化1名五金百貨業者，趁著年前購買大量物資，發送給埔鹽家鄉320戶中低收入戶民眾，14日一早工作人員在公所前廣場忙進忙出，將物資分類，由於物資太多，業者直接購買大型整理箱，讓民眾直接將裝滿物資的整理箱搬回去，埔鹽鄉長許文萍說，感謝大台中五金百貨董事長黃崴立，讓埔鹽弱勢家庭，可以過個好年。

14日一早公所前聚集許多鄉民，準備排隊領取善心人士捐助的物資，每個「整理箱」裡裝有泡麵，白米、米粉、等民生用品，連目前最夯的口罩都有，埔鹽公所表示，今年因為疫情關係，許多人陷入困境，申請低收的民眾，相比往年確實多了2、30戶，如何協助他們度過難關，這是公所未來需要努力的方向。

埔鹽鄉長許文萍，一早也現身公所前廣場，一起整理超過3百箱的物資。(吳建輝攝)

黃崴立(左2)是埔鹽鄉新水村的傑出子弟，事業有成回饋鄉里，送上價值將近2千元的民生物品，來幫助埔鹽鄉弱勢族群。(吳建輝攝)

民眾的機車載不下整箱的物資，鄉長及同仁趕緊拿來繩索要幫忙繫在機車上，但仍無法載回，最後鄉長指示同仁，開車協助鄉民運送。(吳建輝攝)

埔鹽鄉長許文萍表示，黃崴立董事長是埔鹽鄉新水村的傑出子弟，事業有成回饋鄉里，送上價值將近2千元的民生物品，來幫助埔鹽鄉弱勢族群，讓社會暖流延續不斷，今年因為新冠肺炎疫情，讓許多原本就困頓的家庭，更是雪上加霜，希望這點心意與關懷，能讓這些鄉親過個好年。

黃崴立低調表示，感謝上天眷顧賞飯吃，不敢說回饋鄉里，只是在自己能力範圍內，做一些好的事情，感謝鄉長協助，這麼多鄉親及通所同仁，協助整理物資，讓我們鄉內比較辛苦需要關懷的鄉民，可以得到關懷，讓他們感受到社會上還是有很多溫暖，

(中時 )