國民黨中常委沈智慧為抗議中天關台、萊豬進口，在立法院外發起絕食抗議，已進入第48小時。今（14）日國民黨立委陳玉珍特別前去關心，喊話「冷血的政府，聽見了嗎？」國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲，以及立委林德福、謝衣鳳、鄭麗文等人也紛紛到場聲援。不過，已經63歲的沈智慧久未進食，健康狀況也讓人相當擔心

沈智慧今在臉書寫下，到了14日凌晨2點，整整絕食40小時，「台北好冷，天氣讓我身體冷、執政黨令我心冷，幸好越來越多人與我同行，要將萊豬擋在台灣門外！」強調會繼續靜坐絕食抗議，要求民進黨別拖延，實施萊豬進口記名表決，也將與民意一同喚起綠委們的良知，請他們反萊豬與民同行，也將用絕食，對那些不把台灣人民當一回事的萊豬立委們怒吼。

國民黨中常委沈智慧凌晨透過臉書表示，會繼續靜坐絕食抗議，要求民進黨別拖延，實施萊豬進口記名表決，也要對挺萊豬立委怒吼。（圖／摘自沈智慧臉書）

稍早，陳玉珍前去關心，並在臉書表示，天氣這麼冷，沈智慧為了反對萊豬進口，已經在立法院門口絕食48小時，「冷血的政府，您聽見了嗎？」

這幾日台北氣溫下降，不少網友擔心沈智慧的身體狀況，紛紛提醒注意保暖，不捨她如此犧牲自己的健康，另有人勸說「別傻了，自己顧好身體，你抗議這個政府也不理你」。

國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲，以及諸多立委都前去聲援沈智慧。（圖／摘自沈智慧臉書）

(旺報 )