看好電競產品高度獲致年輕族群的喜愛，聯強(2347)宣布取得來自丹麥的電競精品潮牌SteelSeries（賽睿）獨家代理權，將廣受全球電競迷喜愛的SteelSeries電競耳機、滑鼠、鍵盤等周邊產品，推薦給國內的電競迷，搶攻年終送禮季，加上宅經濟誘發的電競產品需求。

2001年成立於丹麥哥本哈根的SteelSeries，除了一脈相承北歐簡潔高質感設計風格外，亦為最早專注為電競迷設計專屬耳機、滑鼠、鍵盤的品牌。近年來亦跨出歐陸，在美國市場大受歡迎。同時，SteelSeries早在2002年即開始贊助電競選手與電競賽事，在電競玩家的心目中，擁有很高的評價。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，SteelSeries多年來致力於開發創新技術，在電競玩家之間極具口碑。此次在台灣市場選擇與聯強國際合作，除了雙方一致看好電競產業高成長的市場需求外，聯強堅強的通路經營實力、備受消費者肯定的維修服務品質與量能，可提供其品牌更信賴可靠的後盾。

SteelSeries產品包括耳機、滑鼠、鍵盤及周邊配件，其中尤以電競耳機系列為最受玩家熱愛的明星商品；聯強此次獨家代理，將可提供追求個性化風格的電競玩家，更豐富多元的品牌選擇。

隨著SteelSeries加入聯強電競聯盟，聯強代理的全球知名電競品牌已達30個，為經銷商及消費者提供最完整的電競品牌與產品。搭配耶誕交換禮物季，《聯強電競聯盟》正舉行「白色電競節」，促銷多項白色電競商品。

(時報資訊)