全球股票市場今年在新冠疫情中行情驚驚漲，目前都處於歷史相對高點，雖然長期展望正向，但任何負面消息都可能導致賣壓出籠，例如美國財政刺激方案卡關、美國初領失業救濟金的人數增加等等，都可能引發震盪。時逢2020年歲末即將進入2021年，在後疫情時代，投資人該如何擬定新投資策略？

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，「重建庫存」將是明年股市的重要題材。根據中華經濟研究院資料，目前台灣製造業客戶的庫存水位偏低，新訂單能見度日漸明朗，重建庫存水位成為業績拉升的主力。在這趨勢下，有兩個產業特別值得注意，一為美國白色家電市場，二為半導體產業。他說明，白色家電的需求量向來維持穩定，但疫情期間家電更換需求明顯受到壓抑，預計接下來隨著經濟復甦，買氣出籠有機會旺到明年第二季。半導體產業則是重大利多齊聚，無論車市復甦、5G題材、遠距工作等等都需要相關元件，無論在IC設計、封測等等都可見到搶料現象，有利相關個股股價表現。

白色家電指的是生活及家事用的家庭用電器。被列為白色家電的電器有：爐子、洗衣機、洗碗機、電冰箱、空調、微波爐等各家戶具備的電器產品。早期這些家電大多是白色的外觀，因此得名。台灣白色家電品牌廠如聲寶(1604)、三洋電(1614)、大同(2371)及東元(1504)等。

(時報資訊)