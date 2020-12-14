寶山國中莒光分部安置藍天家園16名學生，校方將校園內1間教室打造成結合音樂、閱讀、諮商多重功能的「紓壓樂讀所」，入選教育部「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，是全台25所入選學校之一，即日起至明年2月21日在松山文創園區松菸口台灣設計館展出。

縣長楊文科表示，為讓學生從小培養美學，近年來縣府配合教育部美感改造專案政策，積極推動美感教育，藉由專業設計團隊進行校園環境改造，老師則在美學課程設計創新教案，期提升學生能不斷接受美學的陶養。

寶山國中校長吳秉叡指出，「紓壓樂讀所」是由台灣設計研究院與Studio WONDERWORKS設計團隊和學校三方一起創思發想，腦力激盪設計理念後執行，在台灣設計館展出改造前後的影像成果。

吳秉叡說，莒光分部學校人數雖少，但學生多才多藝，開設電吉他、爵士鼓、鋼琴等社團活動學習樂器，與教育部及設計團隊合作，成功改造教室空間機能受限問題，讓孩子們課餘時間在「紓壓樂讀所」樂團練習，體會美感教育。

教育處表示，教育部「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」是透過公開徵件，由學校自行提案校園改造需求，以減法的理念，讓孩子從日常學習中，自然而然體驗美感。

今年全台獲選展現25所學校美感教育成果，以「特色教室」、「機能收納」、「指標及空間翻轉」、「閒置空間再造」、「生態學習」五大主軸，展出各校改造前後的成果。

(中時 )