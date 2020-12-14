Xunday日前拍攝新歌MV。（尬音樂提供）

男團「Xunday」12月推出首張創作專輯《都什麼年代了還發實體專輯》，有趣的是，現在以數位音樂、網路平台為主流，這三位20幾歲的男孩在想專輯名稱時頗有火藥味，最後取為不是歌曲作品的名稱，團長秦天打趣說：「靈感來自真實想法，什麼年代了，要不要順便發卡帶。」威威感謝：「現在這年代真的很少人會發實體專輯，但也是有許多粉絲及朋友相挺，萬分感謝！」三人原本輕鬆看待此事，但真正拿到實體專輯在手中時，意外地感動興奮。

三位來自桃園、愛玩音樂的小孩，成軍這三年多來歷經各種考驗，為了音樂夢打零工、兼差度日子，從玩票性質到被唱片公司認同，甚至在年底幸運正式發行第一張專輯，封面上特別以插畫方式呈現，把三人宅在小房間內創作的畫面還原；此外，為了感謝粉絲們預購專輯，三人決定親自手寫感謝詞給粉絲，未料平時以打字為主、鮮少拿筆的他們相當走鐘、錯字百出，其中把表現的表寫成「素」，非常爆笑。

聊起新歌〈暖暖包〉創作靈感，團員威威強調，「新歌是展現我們暖男的那一面，讓大家聽音樂就會想到Xunday 94暖」；好奇三人在愛情中是暖男嗎？成員秦天與女友感情穩定，霸氣地說：「我是真男人，絕不可能讓女生哭泣！我是很暖的硬男！」威威認為自己為女友做過最暖的事情，就是當工具男接送上下班，如果吵架就會買紅豆湯向女方道歉認錯。另一位成員西瓜則是採用「餵食措施」：「若惹女友不開心，就趕快帶她去吃好料，但是通常女朋友不開心，都是因為沒吃飽。」

(中時 )