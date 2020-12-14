新北市長侯友宜當場向桃園市長鄭文燦喊話：「大眾運輸不要以營利為目的！」(蔡依珍攝)

斥資19億元的國道1號林口交流道增設立體匝道工程，14日宣告定案，力拼2024年8月完工，但地方民代聚焦30個月工期帶來的交通黑暗期，力促降捷運票價，新北市長侯友宜當場向桃園市長鄭文燦喊話：「大眾運輸不要以營利為目的！」鄭則反嗆新北也是機捷股東之一，只要補足營運前虧損、資產移轉、購足車廂，滿足3條件就會召開董事會討論降價。

交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦14日共同視察國道1號林口交流道壅塞問題，三方敲定由高工局供地、中央編列19億元改善，林也允諾會加快行政流程，力拼明年底前動工，但會中桃園和新北的民代都擔憂30個月施工期會造成當地紊亂交通更大負擔，力促培養搭乘大眾交通運輸工具，由降低桃園機場捷運票價做起，立委洪孟楷更點名應該由中央編列預算，負擔機捷差額，讓全台灣人一體適用，而非讓地方政府埋單。

桃園市長鄭文燦強調只要補足營運前虧損、資產移轉、購足車廂，滿足3條件就會召開董事會討論降價。(蔡依珍攝)

侯友宜也在致詞時當場向鄭文燦喊話：「大眾運輸不要以盈利為目的！」盼機捷能降價，並配合雙北公共運輸定期票「1280定期月票」，會後受訪表示新北雖然是第二大股東，但仍是由桃園主導，強調新北營運的軌道建設都是以大眾搭乘的量為主要目的，提供安全、舒適、便捷的大眾運輸工具，自己提出建議跟大家一起努力，相信鄭文燦很用心、會思考。

鄭文燦則表示，機捷已經連續降價2次，若能多利用機捷他最高興，但機場捷運因延宕通車多次，累積18億元虧損，其中12億的營運前虧損補助要由交通補助，營運3年至今還沒撥付，加上場站營運仍是高鐵局，收支不歸桃捷，仍在爭取資產合一，另外機捷至今車廂還不夠，希望將現有12至15分鐘一班車，降到契約標準的10分鐘一班，拒絕讓鐵道局減價驗收。

鄭文燦不諱言機捷最重要是機場聯外、北桃通勤跟區域旅遊，目的不是為了營利，而是為了能夠增加運量、降低對小客車的依賴，這是通車就訂下的基本原則，只要12億撥付、資產移轉、多買車廂完成提速等3條件都滿足，捷運公司可以在正常的水準下營運，他完全贊成由台北市、新北市和桃園市組成的董事會，共同討論降價。

不過鄭文燦也留伏筆，直言目前推出的通勤票打5折，對A7、A8和A9站通勤族來說很有利，滿意度也高，一致化的票價對通勤族不見得有利，強調票價調整是很細緻的問題，不是一句話，每個方案都有優劣得失，如果還有降價空間，一定會再降價。

(中時 )