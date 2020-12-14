今年度汽燃費補繳期限將至！據公路總局統計，目前大概有100萬輛車主未繳納汽燃費，公路總局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納者，最高可開罰3000元並移送強制執行。
公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。
(中時 )
今年度汽燃費補繳期限將至！據公路總局統計，目前大概有100萬輛車主未繳納汽燃費，公路總局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，逾期未繳納者，最高可開罰3000元並移送強制執行。
公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。
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