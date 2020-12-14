一名有18年資歷的保險業務員阿花（化名），因為需要用錢，竟然把腦筋動到客戶的身上，先吞了A客戶60萬保費，又說動B客戶投資某專案，詐取54萬元。新竹地院審理後，認定觸犯業務侵占與詐欺取財兩項罪名，各判處6月徒刑，合併執行應執行有期徒刑一年，如易科罰金，得以新台幣3000元折算一日。可上訴。

根據判決書，阿花為某人壽保險公司的業務員，工作資歷長達18年。但她卻利用客戶的信任，先鼓吹曾女投保某保險專案，向對方收取保險費40萬、20萬，阿花只將投保資料交給公司，60萬元保費卻放進自己口袋，曾女遲遲沒收到保單向公司查詢，才揭發此事。

此外，阿花也向許女推薦投資專案，許女匯款54萬元也被阿花挪為己用，但最後阿花無法交付投資報酬給許女，詐財曝光。

對此，新竹地院法官審理後，依犯業務侵占罪、詐欺取財罪，各判處阿花6月徒刑，合併應執行有期徒刑一年，如易科罰金，得以新台幣3000元折算一日。另外，未扣案之犯罪所得新台幣53萬元、19萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(中時新聞網)