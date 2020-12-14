「高房價」成年輕人最強避孕器，也是台灣少子化原因之一。內政部次長花敬群今日至立院內政委員會答詢表示，將修法抑制炒房，讓產業正常發展「這次玩真的」。民進黨立委沈發惠說「不要再這樣講了，不然你上次是玩假的嗎？」花敬群趕緊表示「每次都是真的。」

行政院會在本月10日通過實價登錄2.0相關修法，包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》修正草案、《所得稅基本稅額條例》修正草案，希望透過揭露完整門牌地號、預售屋全面納管申報、加重處罰等等，避免房地產不當哄抬。

沈發惠質問，這次修法重點，是宣示政府要打房還是打炒房？花敬群回應，是為抑制炒房，不是要打趴產業。沈發惠指出，半年來房地產飆漲，執政黨不能放任外界批評我們在「打假球」、「跟建商勾結」，內政部應說明清楚。花敬群說，過去確有不足，央行已進行整合性信用管制。

藍委曾銘宗詢問，現在的打炒房措施，能否發揮效果？研議限制私法人購屋進度為何？花敬群回應，市場某些炒作行為已經退場，至於限購，因牽涉複雜，還沒有決定何時推動，但若炒作持續發生，且私法人持續累積沒必要的住宅數時，就是適合推動的時間點。

至於何時提修法禁止紅單交易，花敬群表示，修法版本已備妥並送到行政院，行政院會持續與立委溝通，確定後就會報行政院會，依討論節奏，決定何時送到立院。

(中時 )