新北市淡水區今年10月發生違規飛行直升機，目前直升機由士林地檢署查扣中，經地檢署與直升機擁有人陳耀庭協調，決定將這架價值近千萬元的直升機捐給雲林縣虎尾科技大學飛機系，直升機將於本月17日運抵學校，21日舉辦捐贈儀式做為教學使用。

今年10月1架羅賓遜Robinson－R22直升機在淡水義山路附近飛行，被民眾錄影上傳網路，引發飛行安全爭議，事後直升機駕駛陳耀庭遭士林地檢署拘提到案，並在桃園龜山1處鐵皮屋查扣直升機，檢方訊後依《民航法》諭令陳耀庭50萬交保。

由於此架直升機沒有依法登記，士林地檢署與陳耀庭協調後，決定將這架直升機捐給設有飛機系的虎尾科大，飛機系主任吳文忠表示，R22直升機屬於輕型機，可搭乘2人，是一架操作簡單的機種，非常適合做為師生的直升機入門研究。

吳文忠指出，R22新機要價900至1000萬元，2手機約6、700萬元，學校經費有限，購買有其困難，目前學校有6架教學直升機，都是已退役的老舊機種，無法飛行只能做為機械結構研究，有了R22這架現役新機，對師生的幫助很大。

(中時 )