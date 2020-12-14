房價居高不下，讓很多人確步，一名YouTuber凱特透露，看了10年的房遲遲不敢下手，直到因好友母親的一席話，讓她下定決心買屋，她並整理4個買房重點，跟大家分享。

YouTuber凱特日前於「凱特愛跟瘋」頻道傳一支影片，宣布「我終於買房了！」她表示，買房一直是她的夢想，陸陸續續看了10年的房，卻都沒有令她滿意的物件，再加上怕自己買在房市高點，遲遲不敢進場。

凱特表示，自己最近2年才慢慢調整心態，再加上朋友的媽媽精通房地產，告訴她「無論什麼時間點買房，都不會有人告訴你，你現在買很便宜，大多數的人都是硬著頭皮買下去的。」因此，若真有買房的打算，應思考自己「有沒有想要、有沒有需要」，而不是考慮現在房市高低，自己會不會買貴。

凱特整理出4個買房重點，第一是心態調整，她認為買房千萬不要一直想等房價下跌，怕自己買貴。第二是認清自己的預算，薪水漲幅趕不上房價上漲的速度，算一下自己有多少錢、多少能力，精算後再設定目標。

第三是不要侷限區域，凱特認為不要設限一定要在台北市，多看看其他地區，選擇會更多。最後是不要再執著100分的房子，將自己設定的條件放寬，她透露自己也是從一開始的10年新屋，到30年老屋，最後買到20年的房子，即便沒有垃圾冷藏，但距離捷運站只要腳程10分鐘，有管理、電梯，還有很大的棟距，這些條件加總下已很滿足，她最後下結論，買房最重要的是「不要好高鶩遠」。

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(中時新聞網)