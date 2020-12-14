新竹縣65歲詹姓婦人，膝蓋疼痛多年，服藥注射等治療還是疼痛無法彎曲，台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞為她進行微創人工膝關節置換手術搭配「雞尾酒止痛療法」，術後當天膝蓋便能彎至接近90度，一週內彎曲到115度，術後持續進步，讓她非常滿意。

黃鼎鈞表示，人工關節最可惜的後遺症就是沾黏彎不了，很多人Ｘ光片看起來人工關節裝的很漂亮，但實際上是不能彎或一彎就痛，一旦發生通常只能長期復健，更嚴重的還要再麻醉做授動術或放鬆手術。

黃鼎鈞指關節天生就有強韌的關節囊（韌帶）包覆，換人工關節要把它切開再修補，癒合一般約需6週，「雞尾酒止痛療法」是在手術時，以注射方式將關節囊韌帶內緩放釋放，讓頭幾天疼痛下降，再配合吃的雞尾酒療法維持2到3週，之後就不太疼痛，可讓病人持續練習膝蓋彎曲，發揮應有功能。

黃鼎鈞表示，所有關節都有關節囊韌帶，所以人工踝關節、人工肩關節、人工髖關節等手術，都可用雞尾酒止痛療法，患者恢復會比較好。

如果患者術前有嚴重攣縮，需審慎評估是否適合做人工關節手術，若做手術可在雞尾酒療法中加上止血劑，減少出血風險，減少輸血所產生的不適，也可加上後線抗生素，降低被抗藥性細菌感染的機會，增加手術的安全性。

(中時 )