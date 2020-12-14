現在要當偶像得多方經營，不是只有顧好「老本行」精通唱跳功夫，還必須好好經營社群，跟粉絲保持良好互動，而JYP旗下人氣女團「TWICE」的社群特點，就是全部成員一起經營同一個官方帳號，粉絲因此多了一個樂趣，可以猜猜是誰po的圖文，最近MOMO的私房照被貼到了TWICE官方IG上，眾人開始推敲是誰「流出」的，後來真找到關鍵證據，「兇手」就是子瑜。

JYP娛樂有個小默契，就是無論成員人數再多，都要團體要一起經營一個官方帳號，大家輪流po，版面上就每天都有新鮮事可看，昨(12/14)TWICE官方IG上就貼出一系列日籍成員MOMO的照片，且這些照片相當珍貴，因為完全展現了MOMO私底下的模樣，說是毫無防備的「私密照」也不為過。

成員MOMO被曝光私房睡照。(翻攝自TWICE官方IG)

粉絲從照片中的小狗抓出證據，偷拍MOMO的兇手就是子瑜。(取材自TWICE官方IG)

照片中，MOMO穿著鮮綠毛衣跟寬鬆黑色運動褲，拿著手機就睡著了，而愛犬Boo守在一旁，無奈看著偷拍媽媽睡著模樣的兇手，這則貼文還寫道：「累到睡著的Boo媽媽」，顯然不是MOMO自己洩漏出去的，而照片往後翻，赫然發現又有兩隻狗狗入鏡，正是子瑜最近養的小狗Kaya和Butter，兩大證據證明偷拍兇手就子瑜。

粉絲笑稱「子瑜學壞了」，也從日期、時間跟穿著，推敲出MOMO累倒的理由，很可能是因為當天子瑜跟MOMO結伴開了vlive直播，兩人還帶著自己的小狗一起入鏡，玩得超開心，子瑜還當中文小老師，教MOMO說「平井桃好可愛」，久違再聽到子瑜說中文，讓人直呼想念。

(中時新聞網)