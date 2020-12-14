遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運(2606)，其新加坡子公司委託青島北海船舶重工建造的第二艘32.5萬載重公噸超大型礦砂船(VLOC)散裝貨輪「裕智輪」(M.V.“Grand Wisdom”)，今(14)日在青島北海造船廠舉行「雲接船」命名交船儀式，並同步在台北及新加坡利用視訊連線觀禮。新船每年將為裕民帶來數百萬美元獲利。

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請裕民航運獨立董事劉崇堅之夫人暨銘傳大學企業管理學系教授兼系主任莊懿妃女士，為「裕智輪」命名。典禮在徐旭東董事長、劉獨董、莊女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕智輪船長339.9公尺，船寬62公尺，載重噸325,000公噸，是中國青島北海船舶重工公司為裕民航運建造的第二艘超大型礦砂散裝船，將承運裕民與全球五大鐵礦石生產商之一的巴西淡水河谷 Vale International SA of Switzerland公司簽訂的25年鐵礦石長期運送合約。

這兩艘船(含九月交船的裕元輪)25年長期合約總收入達美金6億元以上，每艘每年都可為裕民帶來數百萬美元獲利，將有助於提升裕民長約船比重並提供長期穩定的現金流量及利潤。

船隻秉持節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，預留將來可改造為LNG及燃油雙燃料的LNG ready設計，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。此外，裕智輪配備了脫硫塔(SOx Scrubber)，不但符合2020年國際燃油公約規定低硫燃油的低排放標準，甚至EEDI (Energy Efficiency Design Index, 能源效率設計指數)超低油耗表現超越國際規約，提升裕民的競爭優勢。

另一方面裕民航運以科技與創新為基礎，致力將船隊由“Eco-ship” (節能環保船) 再進一步優化成為“Smart-ship” (智能化船舶)。在管理團隊的戰略佈局下，優化船舶性能(Performance Enhancement, PE)、船況即時監控(Condition Monitoring Enhancement, CME) 、船舶保安及操作可靠度提升(Reliability and Security Enhancement, RSE)成為這個階段船舶智能化的重點。裕智輪的完工交付，成為同時獲得DNV GL船級社認可SmartShip(PE, CME, RSE)三項智能指標的先進超大型礦砂專用船舶。

此外，甫成立的船舶營運協調中心(Operation Center) ，整合船舶效能管理平台(Fleet Performance Management, FPM)及船舶安全管理系統(Fleet Safety Management, FSM)，使管理團隊同步掌握各項裝備狀況及油耗差異，並藉由船速的監控，產生船舶效能數據，達到降低裝備故障率的預防性保養(Preventive Maintenance)效果；此外，透過氣、海象資訊搭配即時精準船位的更新，達到長航路的最佳航線優化(Route Optimization)，不僅兼顧航行安全，還能降低維修保養與燃料成本, 增加營運效益。

裕民指出，2020年全球經貿活動受限於 COVID-19 防疫管制，海運發展也受到阻礙。後疫情時代，寬鬆貨幣政策持續助益市場的利基維持不變，各國紛紛祭出紓困方案以及擴大基礎建設的投資計劃，將有助產業回復成長周期。

散裝航運的需求面在今年的低基期甚至負成長的基礎下，預計明年將出現顯著的正成長，中國原物料需求在下半年已經轉正成長，預計其他市場的需求也將陸續擺脫2020年的低谷，開始反彈，船舶供給面在面對環保法規的不確定性，壓抑船東大舉下單的意願，明年起將可能會呈現低交船高殺船的趨勢。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預計中國仍是今年G20國家中唯一呈現經濟正成長的國家，隨著疫情管制解封，國內工業恢復生產動能，鋼鐵產量屢屢創下歷史高點，世界鋼鐵協會 (World Steel Association) 預計中國2020年的鋼鐵需求將較去年成長8.5％，是2019年前10大鋼鐵消費國家中唯一正成長的國家。中國今年1-10月鐵礦砂進口量較去年同期成長11.2％，中國持續推動環保政策，提升高爐生產效能，將進一步推升巴西高品質鐵礦砂的進口需求，有助散裝航運市場復甦。

後疫情時代，裕民將持續布局策略聯盟，創造雙贏模式，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，並持續數位轉型，創新品牌形象，透過船安系統升級，打造智能船隊，培養高效團隊，強化核心競爭能力。

(工商 )