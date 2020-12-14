新台幣近期不斷升值，今天開盤後直接攻破28.2元價位。工商協進會理事長林伯豐表示，匯率持續升值，對台灣出口產業影響很大，如果站上27元，外銷將會很困難，雖不希望台灣被當作匯率操作國，但盼政府慎重考慮台灣企業的生存。

工商協進會今天召開「第25屆第11次理監事聯席會議」，林伯豐等人出席。

新台幣近期漲勢兇猛，今天開盤後直接攻破28.2元價位，最高升抵28.15元，大漲2.9角，再寫近23年半盤中新高價，中午則暫收28.158元，升2.82角，成交金額8.01億美元。

林伯豐會前接受媒體訪問，針對近期匯率表示，台灣是以出口、外貿為主的國家，受匯率影響很大，台灣的競爭對手如韓國、中國大陸等，貨幣都有升值，但馬來西亞、泰國等國，沒有像台灣升值這麼多，雖不希望台灣被當作匯率操縱國，但建議政府一定要慎重考慮台灣企業的生存。

林伯豐說，新台幣強升，用美元報價的產業，包括電子業、工具機業、紡織業等都受到很大衝擊，會影響企業投資環境，使企業轉移產地，形成產業鏈重整；至於若匯率升至27元，林伯豐認為，外銷將會很困難，使產業更難經營，但對內需市場有幫助。

對於近期政府祭出政策打房，林伯豐認為，將會打擊到一般中小型貸款較多的房地產企業，增加他們的經營困難度，但大型企業有自主基金豐富，也可以發行公司債，其實房價不會下降。

林伯豐也提到，疫苗在英國、美國、德國都有突破，但這些國家研發出來的疫苗，一定會優先考量國內需求，建議政府重視台灣的生技產業，給予研發上的支持，盡快做出台灣疫苗。（編輯：潘羿菁）1091214

(中央社)