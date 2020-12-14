裕民(2606)子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司，委託青島北海船舶重工建造的第二艘載重噸325,000公噸超大型礦砂船(VLOC)散裝貨輪「裕智輪」，今天在青島北海造船廠交船，該船舶載重噸325,000公噸，將承運裕民與全球五大鐵礦石生產商之一的巴西淡水河谷Vale International SA of Switzerland公司簽訂的25年鐵礦石長期運送合約，總收入達美金6億元以上，將有助於提升裕民長約船比重並提供長期穩定的現金流量及利潤。

裕智輪配置最先進MAN B&W主機，預留將來可改造為LNG及燃油雙燃料的LNG ready設計，同時配備脫硫塔(SOx Scrubber)，不但符合2020年國際燃油公約規定低硫燃油的低排放標準，甚至EEDI(Energy Efficiency Design Index，能源效率設計指數)超低油耗表現超越國際規約，提升裕民的競爭優勢。

此外，裕民指出，散裝航運的需求面在今年的低基期甚至負成長的基礎下，預計明年將出現顯著的正成長，大陸原物料需求在下半年已經轉正成長，預計其他市場的需求也將陸續擺脫2020年的低谷，開始反彈，船舶供給面在面對環保法規的不確定性，壓抑船東大舉下單的意願，明年起將可能會呈現低交船高殺船的趨勢。

國際貨幣基金組織(IMF)預計大陸仍是今年G20國家中唯一呈現經濟正成長的國家，隨著疫情管制解封，國內工業恢復生產動能，鋼鐵產量屢屢創下歷史高點，世界鋼鐵協會預計大陸2020年的鋼鐵需求將較去年成長8.5％，是2019年前10大鋼鐵消費國家中唯一正成長的國家。大陸今年前10月鐵礦砂進口量年成長11.2％，在持續推動環保政策，提升高爐生產效能，將進一步推升巴西高品質鐵礦砂的進口需求，有助散裝航運市場復甦。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為50艘，總載重噸位為729.29萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，為台灣散裝航運市值最高的上市公司。

(時報資訊)