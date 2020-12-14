2020受疫情衝擊最嚴重的當屬觀光旅遊業，根據UNWTO、WTTC(世界旅遊議會)及IATA(國際民航組織)等觀光組織評估，國際旅遊要復原到2019年水準可能需要2.5至4年甚至更久，觀光旅遊業相關從業人員也紛紛重新思考職涯並另謀出入，信義房屋(9940)人資部指出，今年自觀光旅遊、航空相關產業轉職加入的業務同仁，人數較去年增加2倍，而且因為原本的服務特質，表現都相當優異。

信義房屋人資部發現，觀光旅遊、航空相關產業人才，因「樂於與人接觸」、「有溫度的服務」以及「快速的反應能力」等三項特點，轉職房仲業適應快速，只需加強在「房市領域」與「商圈特性」的部份，即可成為房仲即戰力，而這部份信義房屋有完整的教育訓練以及師徒制，職涯轉換無縫接軌，同時保障前六個月五萬薪，不怕轉職薪資空窗期，先天條件加上後天完整訓練，讓信義房屋成為不少觀光旅遊、航空相關產業轉職人才首選。

相對於觀光與旅遊業，今年初房市雖受疫情干擾有所震盪，但國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的剛性需求逐漸回籠，第三季較往年熱絡，第四季也可望穩定維持交易量，信義房屋也表示2021年全台將有更進一步的展店計畫，也希望可以吸納更多的人才進駐。

(時報資訊)