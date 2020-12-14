日系外資針對智邦出具最新研究報告，看好智邦(2345)長期將大啖白牌交換器商機，首評智邦優於大盤評等、目標價300元。

日系外資表示，看好智邦可以持續受益於100G交換器的日益普及，加上400G交換器也自第四季起出貨持續升溫，出貨量增加，在進行超大規模客戶的測試之後，預計2021年第二季出貨將進一步上升。

日系外資表示，根據IDC數據顯示，儘管全球排名前5大的交換機OEM供應商仍然佔據著全球市場76~78%的市占率，惟智邦的ODM直接業務也紛紛在下述因素，包括兩原因，首先，越來越多電信公司和企業也都在朝著分類開放的方向發展網路體系結構，而不是單一供應商解決方案，這表示白牌的硬體和軟體越來越吸引客戶，而OEM供應商的專有IP重要性恐降低；再者，智邦在白牌交換器產業中居領導地位，它是全球第一家推出100G、400G交換器的廠商，有鑑於上述兩原因，白牌交換器的成熟化都將有助於智邦長線營運，故首評智邦優於大盤評等、目標價300元。

另外，日系外資也預估，智邦的智慧NIC(智慧網卡)營收到2021年將從2020年的不到10％成長到10~15%，主要是因為AI、5G等趨勢，高數據中心會積極分擔系統處理器的負擔。

(時報資訊)