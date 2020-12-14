NCC正在研擬《網際網路視聽服務管理法》（網管法），國民黨今天開記者會批評此法將箝制言論自由。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，該法第13條是帝王條款，它讓NCC可以認定誰妨害國家安全而開罰，黃子哲說，NCC將成為有牌的流氓、有執照的東廠、有武器的水表員。

國民黨革實院院長羅智強指出，該法藏了很多細節，比如第五條美其名說是讓網路視聽服務提供者「自願登記」，但翻到第六條去看，又規定一旦超過一定點擊數、營業額、流量，就變成要求「強制登記」，明顯就是要打壓言論自由還編說是開放自願，要獨裁就獨裁，不用裝高貴。

黃子哲也指出，該法第十三條是帝王條款，讓主管機關NCC可以認定哪些屬於妨害國家安全、妨害公共秩序、妨害善良風俗，然而NCC自己都管不好自己了，小編可以亂發文，駭客文件還顯示有綠的NCC委員可以配合處理中天。黃子哲痛批，NCC將成為有牌的流氓、有執照的東廠、有武器的水表員。

黃子哲諷刺，人權會辦活動用「阿普貴」（Upgrade）非常丟臉，因為新聞自由被箝制已經眾所皆知，還敢說阿普貴？這叫「下跪」，言論自由、新聞自由跟人權都要跟蔡政府「下跪」，現在民進黨創黨大老們也看不下去，都出來批評蔡英文，根本是人權「倒退嚕」，忘記民進黨高舉爭取來的價值。

羅智強也痛批蔡英文「總統不當當網管」，蔡英文你夠了沒有？沒有最獨裁，只有更獨裁，蔡英文關了中天，沒有停止她對言論自由的追殺迫害，NCC血滴子開始轉向網路，政府要化身網管，箝制大家發言。

國民黨文傳會主委王育敏也批評，民進黨關掉中天後還變本加厲，要來進一步箝制網路言論，台灣人民絕對不會接受，國民黨也不允許蔡政府恣意妄為，進一步箝制人民言論自由，不要再把黑手伸到網路，民進黨假裝是要禁止不當不法言論，但是事實上就是要控制人民的聲音。

(中時 )