春節即將到來，各大飯店瞄準年菜外帶、年節禮盒商機。香格里拉台南遠東飯店「醉月樓」餐廳推出除夕當日新鮮現煮六人至八人份《牛轉乾坤團圓外帶年菜》，五菜一湯二甜點每套1萬0888元，還贈精美保溫保冷袋，即日起至2021年1月31日前預購享9折、另有單點選擇，每道300元至1880元。

香格里拉台南遠東飯店表示，針對年節送禮，今年一次推出12款年節禮盒與禮籃，從傳統中式「醉月XO剁椒雙醬禮盒》、「櫻花蝦蘿蔔糕及紅豆核桃糕禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「蛋黃酥」，西式糕點「巴斯克蛋糕」，日式「燒菓子」與馬來西亞「正宗肉骨茶」，以及全新打造送禮自用相宜的「烤鴨禮籃」與「鹿野雞禮籃」等12款禮盒與禮籃，每組價格399元至3880元，訂購詳情可洽（06）702-8856。

香格里拉台南遠東飯店因應春節到來，推出多款年菜外帶、年節禮盒。（香格里拉台南遠東飯店提供／李宜杰台南傳真）

香格里拉台南遠東飯店因應春節到來，推出多款年菜外帶、年節禮盒。（香格里拉台南遠東飯店提供／李宜杰台南傳真）

香格里拉台南遠東飯店表示，「牛轉乾坤團圓外帶年菜」，包含醉月五福大拼盤（香醉元蹄、滬江柳葉魚、油爆蝦、糖醋小排、五味松花貝）、黑松露金蒜波士頓龍蝦、醉月酸湯紅條斑、烏參鮑甫燴富貴蹄膀、油淋八寶糯米雞、財源廣進佛跳牆、蘇式焗烤土鳳梨酥及團圓櫻花蝦蘿蔔糕，約六人份每組1萬0888元。喜愛湯品消費者，千萬別錯過鮑魚婆參火烔三寶鍋，湯底選用老母雞慢火熬煮10小時以上，成濃韻「上湯」湯底，再加入活鮑魚、蹄筋、瑤柱、婆參等上等食材ㄧ同煨煮，湯頭醇厚、齒頰留香，外帶套餐加價2000元即可升級，年菜外帶均可單點。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，外帶年菜及年節禮盒，即日起接受預訂至2021年2月7日。「牛轉乾坤團圓外帶年菜」及「年菜單點」除夕當天提貨日期與時間為2021年2月11日9時30分至10時30分或15時30分至16時30分；「醉月樓年節商品」及「品香坊年節商品」提貨日為2021年1月15日起至2021年2月28日，訂購詳情可洽（06）702-8856。

(中時 )