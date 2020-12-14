中澳關係幾乎每天都在創造新低點，陸企福建中鴻漁業11月中旬與巴布亞紐幾內亞(以下簡稱巴紐)簽署備忘錄，投資2億美元在該國西部省首府達魯島(Daru)建設綜合多功能漁業工業園區，澳洲媒體指這項投資案用意不單純，並稱大陸漁民根本都是民兵，漁船船隊具有艦隊性質，是在加劇中澳間緊張。

自由作家塞德爾(Jamie Seidel)投出news.com.au，以《中國在澳洲家門口大膽的新漁業計畫增加緊張》，指責中國是要建設海軍基地來侵入澳洲領海，並讓出入澳洲海域的美軍更加疲於奔命，北京企圖利用這項投資插足澳洲與巴紐關係、澳美關係。

塞德爾寫到：「中國即將在澳洲家門口建立一個漁港。但是那裡沒魚可捕。所以事實上這是為了什麼呢？」他引述澳洲政府前巴紐事務顧問沃爾(Jeffery Wall)說法，認為此漁業工業園區位於達魯，該地扼守狹窄又有重要戰略意義的托雷斯海峽(澳洲約克島半島至巴紐西部省隔此海峽相望)，而2億美元對「如此偏遠又落後的社區」有重大影響。

隨後塞德爾又稱所有大陸漁民接受中國共產黨控制，經過訓練，可以協助人民解放軍，並引述學者說法，稱此觀點在南海、釣魚台都可以得到證實。並稱2015年時任澳洲貿易部長羅伯(Andrew Robb)與解放軍過從甚密，租借達爾文港給中國已經觸怒想在附近建立基地的美軍，而中鴻漁業這次投資計畫會使美軍和澳洲海防部隊面臨更多威脅。

他引述美國海軍戰爭學院國際海事法教授柯拉斯卡(James Kraska)說法，稱大陸漁民是世界上最糟糕又最大的非法捕魚罪魁禍首，也是北京積極的領土擴張政策工具。儘管文中多次強調陸企投資區域沒有漁業資源，但塞爾德同時引述沃爾說法，指出澳洲、巴紐關係一直融洽，都尊重在托雷斯海峽的漁業協定，中國「惡名昭彰又激進的漁船船隊和配合他們的人民解放軍海防部隊涉足此間，會產生嚴重影響。」

經筆者查核，涉及此次爭議的中鴻漁業並不屬於福建省管理國有企業的人民政府國有資產監督管理委員會旗下，但包括代表人嚴桂興與公司資訊公開資訊有限，因此無法確認其是否具有官方色彩。

大陸《環球時報》則稱「這是一個正常的中企投資項目被澳大利亞一些人讀出了別樣的味道」，並表示澳洲把南太平洋國家當成自家後院，對中國與南太國家合作高度戒備，經常說三道四。

(中時新聞網)