新竹市消防博物館去年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，讓小朋友身歷其境、學習體驗，從玩中獲得防災知識。（陳育賢攝）

新竹市消防博物館去年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，小朋友來參觀還可穿上小號消防衣變身小小消防員與古董消防車「金德號」合影留念，讓小朋友身歷其境、學習體驗，從玩中獲得防災知識。

消防局長李世恭指出，消防博物館的「地震體驗屋」開放後頗受歡迎，地震平台搭配影音效果，真實的晃動感讓人彷彿身在4D電影院，藉此宣導「趴下、掩護、穩住」3要領；「濃煙體驗室」則讓大小朋友學習在火災現場保持冷靜，謹記「示警、應變、打119」3步驟，還有「小火快跑、濃煙關門」這個訣竅。

李世恭說，消防博物館2002年開館，當時更是全國首座消防博物館，2018年被指定為市定古蹟。為提供更佳的參觀服務，消防局積極向文化部爭取1000萬經費更新常設展場，希望讓過去以文物展示為主的消防博物館，轉型為富有互動教育意義的防災教育場館。

未來將透過展區，帶著大小朋友認識消防員的工作，了解從日據時期以來的新竹消防史，更有趣的是，在2樓增加了兒童互動樂高投影區，讓孩子能在指定區域內組裝水箱車、雲梯車等消防設備，然後就能在螢幕上看到自己組裝好的車子出勤。

消防局指出，消防博物館每周一休館，15人以上團體可先電話預約導覽，一般民眾不需預約直接入館參觀體驗，全館均免費參觀，有興趣的民眾可把握明年3月休館前到館體驗地震屋和濃煙室，新展場也預計於8月重新與大家碰面。

(中時 )