據統計，整體新興亞股的外資上周再擴大至賣超8.3億美元，資金外流最高的前三市場分別為韓國、台灣、印尼，金額各為20億美元、7.1億美元、1.2億美元。另外看到獲得外資青睞的新興亞股分別是印度18.6億美元、泰國1.4億美元與越南的0.4億美元。其中印度仍為新興亞股吸金王，已連續11周吸金。漲勢最強勁的前三市場為越南2.4%、印度與泰國2.3%；值得一提的是，印度SENSEX指數創下歷史新高，越南股市也來到近兩年半新高！

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周受外資買超推升，越南權值股強勢上揚，帶領胡志明指數來到近兩年半高點。雖然今年以來外資對越南股市仍站在賣方，但內資買氣越來越熱絡！根據越南證券集保中心統計，今年前11月越南新開戶數較去年同期增加73%，近期交易量已達2018年高點時水準，量先價行的理論下，越股有機會持續上探。

張晨瑋認為，越南股市點位雖高，但從評價面來看，由於越南利率處於歷史低點，估值仍具成長空間，有利股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

(時報資訊)