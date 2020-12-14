雲朗觀光集團旗下雲品(2748)因忌嫁娶日子較多影響婚宴舉辦場次，2020年11月合併營收出現「雙降」。不過，隨著年末工商活動、小型尾牙及婚宴辦理旺季到來，公司預期12月宴會業務營運將恢復正常表現，日月潭雲品酒店住房業務亦可望持穩高檔。

同時，雲品積極拓展輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」業務，目前訂單成交率、訂單能見度已達明年第四季。公司預期，隨著承辦宴會數量放大，將使高毛利的「君品Collection」宴會平台貢獻比重逐步提升，帶動整體營運獲利成長動能。

雲品11月自結合併營收1.91億元，較10月2.18億元減少12.56％、較去年同期2.23億元減少14.46％。不過，累計前11月合併營收16.12億元，雖較去年同期21.36億元減少24.51％，仍創同期次高，衰退幅度較前10月25.69％持續收斂。

雲品說明，11月營收出現「雙降」，除了住房及餐飲業務仍受疫情影響，今年11月忌嫁娶日子較多，辦理婚宴的場次因此減少，亦影響宴會業務營收動能。不過，隨著年末工商活動、小型尾牙及婚宴辦理旺季到來，預期本月宴會業務營運將恢復正常表現。

雲品表示，日月潭雲品溫泉酒店11月住房率達逾9成，帶動第四季住房業務表現持續暢旺。台北君品酒店館內雲軒西餐廳，8月起搭配振興三倍券推出頂級牛排吃到飽方案廣獲好評，目前截至年底訂席均已客滿，有效帶動來客數維持穩定。

展望後市，雲品持續針對硬體設備、菜單升級、業務團隊調整、人員專業培訓與集團資源整合等面向多路進擊，力求維持營運成長動能，11月底亦攜手雲朗首次推出「雲朗選物」線上購物平台，盼將客戶部分消費移轉至線上，搶攻宅經濟及年節送禮等市場商機。

雲品表示，公司積極推動台北君品住房活動與「君品Collection」宴會平台業務，滿足客製化宴會管理、優化業務接單策略，包括與南港展覽館結盟合作，並強化工商團體活動、產品發表會等多元宴會活動接單，提升顧客詢問度，目前訂單能見度已達明年第四季。

雲品表示，公司持續精進日月潭雲品酒店及台北君品酒店的客房服務、餐飲菜色升級及宴會事業管理，並提升網路線上訂房及購物平台訂單，以優化獲利來源、穩定保持高住房率表現，以期進一步增加平均房價空間，看好旗下住房、館外餐飲業務回升動能。

(時報資訊)