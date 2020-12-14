台南市中西區的「海安街道美術館」自推出以來，受到各界喜愛，時值歲末年終，台南市長黃偉哲特別指示將這條充滿藝術氣息的景觀街道，搭配聖誕節、元旦假期等重要節日，進行藝術作品維護修整，預計明年度會有作品調整，整裝迎接新年。

南市府都發局長莊德樑表示，目前現有《厚禮SO》與《來坐》2組作品，分別位於海安路中軸帶、友愛街口通風塔及海安路和平街口西側人行道上，2組作品均邀請原創藝術家與專業團隊，進行重繪與修整，《厚禮SO》作品配合台灣電力公司更換部分電箱，並依現況重新設計、繪製與維護，以保有原藝術作品之完整性；《來坐》作品則是進行結構性補強、木作部分更新與重新上漆，提供民眾休憩環境。

位於台南市中西區的海安路，近來將大變身改裝，趕在明年春節前亮相。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

位於台南市中西區的海安路，近來將大變身改裝，趕在明年春節前亮相。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

「海安街道美術館」是全年無休24小時、免費開放的街道美術館，位處戶外開放空間的海安街道美術館，在相關單位用心經營維護下，提供大家相對安全的旅遊環境，黃偉哲也邀請各縣市民眾，安排跨年、走春或各式旅遊行程時，可到「海安街道美術館」一遊，藝術氣質加倍。

(中時 )