NCC重啟研擬《數位通訊傳播法》，草案涉及的業者包括Google、臉書、YouTube等平台業者，NCC遭疑「住海邊」，監管範圍將延伸至網路世界，根本回到戒嚴時期，且時間點就在中天新聞關台轉戰網路後，也被聯想是否要一路追殺中天。對此，NCC主委陳耀祥今表示，網路就是開放、自由、創新，不可能戒嚴，至於中天如果有其他發展，這是一件很好的事情。

陳耀祥上午赴立法院受訪時表示，主要是從「自律、共律、法律」三個層面來討論相關議題，平台業者對網路可能有不法或不當言論，飽受困擾，要負責任到什麼程度、有沒有辦法透過自律機制去解決，也有不同意見，所以是參考國際經驗，讓各個網路平台業者共同參與，這也符合網路治理精神。

對於外界質疑是否開啟「網路戒嚴時代」，陳耀祥認為這是不當的比喻，強調網路就是開放、自由、創新，所以不可能戒嚴，並尊重各種不同言論，中天如果有其他發展，找出新的模式，這是一件很好的事情。

國家通訊傳播委員會（NCC）。（圖／本報系資料照片）

台北市議員羅智強13日爆料，NCC已準備好血滴子，除了《數位通訊傳播法》將捲土重來，《網際網路視聽服務管理法草案》也在趕路中，打算把網路對政府說三道四的人封喉，甚至有「帝王水表條款」，只要NCC認定妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，血滴子會再度射出罰到死。

資深媒體人陳文茜日前也指出，中天新聞台消失，宛如戒嚴體制時，既陌生又如此熟悉。

(中時新聞網)