市場不確定性下降，風險偏好轉回升，激勵資金大舉湧入風險性資產，法人尤其看好新興市場股，法人表示，由於新興市場股具多面向均具優勢，未來仍有上漲空間，投資人宜選擇好標的入場。

國泰投顧表示，以基本面而言，新興市場的明年GDP年增長率優於成熟市場。大陸、台灣屬於今年疫情控制較妥當的國家，整體經濟衝擊較小，經濟復甦較快。印度基期低加上政府延續寬鬆政策和財政刺激持續推出，預期明年成長率預期高。總結而言，新興市場基本面成長以中印台等明年經濟成長展望較佳。

正因為新興市場評價面優勢浮現，使得近期資金持續流入，甚至頻頻創新高，國泰投顧表示，美歐日等國家的股價淨值比(P/B)屢創新高，位於過去5年股價淨值比百分位數100％的水平，然而MSCI新興市場指數僅54％，為成熟市場的一半，相較之下新興股市更具有評價面優勢。

之前新興市場股在今年3月受疫情影響，資金呈大幅流出，近幾月已陸續回流，根據國際金融協會(IIF)顯示，11月資金流入量創歷史新高達765億美元，遠高於10月的235億美元，其中亞洲流入量為418億美元，占比約55％，顯示亞洲亞股受市場青睞，為新興市場主要亮點。

(工商 )