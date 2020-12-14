爆米花棒球聯盟今天在台中棒球場展開4強賽，首場比賽合作金庫就與安永鮮物纏鬥到11局，最終合庫靠著吳松勳敲出中外野再見安打，以9比8氣走安永，連續5屆都挺進最終戰。

合庫在4局下先攻下2分，並靠著先發投手許凱翔在前4局成功壓制對方打線，取得領先，不過他在5局上碰上亂流，在2出局後接連被敲2支安打，失掉2分退場，之後接手的王正浩、吳昇峰也都有失分，7局打完合庫反以2比5落後。

合庫打線在8局下展開反撲，靠著2次保送、4支安打攻下3分追平，9局打完雙方仍未能分出勝負，比賽進入延長賽的突破僵局制。

10局上，首位打者姜建銘成功短打護送跑者上二、三壘，2出局後蔡岱霖敲出左外野三壘安打送回2分，黃義坤再補上1安，安永取得8比5領先。下半局合庫首棒打者同樣擺出短棒，靠著3支安打追平戰局。

11局上合庫黃健隆續投，先用2個高飛球解決打者，最後三振劉鎰嘉，沒讓安永攻下分數。有向對手說再見的合庫，11局下楊先賢短打，安永三壘手選擇傳三壘未能抓到出局數，吳松勳把握住滿壘機會，一棒敲出中外野再見安打，助隊以1分差險勝。

吳松勳今天在比賽後段接替黃佳瑋蹲捕，2次打擊都有安打演出，尤其是最後敲出再見安打成致勝英雄，他表示後面2次打擊心情都很平靜，教練也十分相信他的打擊，「只要好球就可以攻擊。」

(中時 )