近日鳥友在壽豐鄉發現，一隻東方白鸛混跡在蒼鷺及白鷺群中覓食。（愛鳥人士邱建福提供／羅亦晽花蓮傳真）

全球僅存不到3000隻、世界瀕危物種珍稀鳥類「東方白鸛」，今年11月出現在新北市金山濕地後，前幾天也在花蓮縣壽豐鄉現身，吸引大批鳥友朝聖拍攝；由於台灣非其南遷渡冬路線，一旦出現相當稀有，花蓮縣府呼籲，賞鳥時務必保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇「三不」原則，若有侵犯、騷擾等行為，最高可開罰1百萬元。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟解釋，「東方白鸛」在台灣屬稀有迷鳥，被列為瀕臨絕種保育類冬候鳥，主要分布在西伯利亞東部、北韓及大陸東北等地區，每年冬天皆會南遷大陸長江一帶度冬，台灣雖不是其遷徙主要路線，可能因氣候偏離本來路線，曾多次到訪宜蘭礁溪、員山、台北關渡等紀錄，今年11月新北市金山也有其蹤影。

劉國棟指出，「東方白鸛」現身花蓮機會微乎其微，近日鳥友在壽豐鄉發現，一隻東方白鸛混跡在蒼鷺及白鷺群中覓食，由於體型明顯較大，翅膀及喙部是黑色的，容易辨認「東方白鸛」，因此吸引大批鳥迷們拍攝，但擔心鳥兒受到驚嚇及騷擾，私下均互相提醒，勿將出沒及覓食地點曝光。

花蓮縣府保育林政科表示，由於「東方白鸛」屬世界瀕危物種，一旦出現因相當稀有，常吸引民眾及愛鳥人士前來拍攝，將派員宣導，提醒賞鳥時保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇「三不」原則，若有侵犯、騷擾等行為，依法將處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

針對東方白鸛復育，韓國與日本非常重視，據了解，多年前曾有對東方白鸛，試圖在台北關渡地區築巢，疑因飛航安全喪生，引起相當大的震撼，同時成為台灣首次公開東方白鸛繁殖的紀錄，之後僅有零星單一個體飛至台灣過冬；2004年春天，研究人員再次發現，東方白鸛有咬巢材駐守特定區域行為，2006年東方白鸛選擇人煙烯少地區再次築巢繁殖，卻屢次失敗。

時序入冬，陸續有候鳥過境，劉國棟受訪提到，這次除「東方白鸛」外，迷鳥級的「白眼潛鴨」也現身花蓮過冬，然而上月因花蓮溪出海口有白額雁等珍貴候鳥現身，卻因出現多台沙灘車在沙地狂飆，嚴重影響鳥兒，繫於前車之鑑，這次鳥友們也私下互相提醒，切勿將出沒及覓食地點曝光。

(中時 )