鄭姓婦人撿到2袋汽泡水、餅乾禮盒，占為己有，因而遭失主提告。台北地院審理時，鄭婦矢口否認犯罪，還辯稱是傳奇女星林青霞送給她的，喊冤稱被失主及林青霞聯合陷害，法官不採信離譜辯詞，認定鄭婦犯後態度極差，判罰9000元。

判決指出，鄭婦今年1月31日下午，在遠東商銀台北城中分行的櫃台角落發現林姓失主遺忘的禮盒2袋，裡面裝有藍莓汽泡水、餅乾等物，竟擅自拿走。失主後來回來找找不到，氣得報警，警方調閱監視器查出是鄭婦犯案。

北院審理時，鄭婦承認拿走禮盒，但否認侵占遺失物犯行，辯稱是林青霞要送她的，打電話請她去銀行拿，聲請傳喚林青霞到庭作證。

但鄭婦提不出林青霞的聯絡方式，法官調閱鄭婦的通聯，也從未與林青霞有通話紀錄，另根據監視器畫面，鄭婦到銀行後，並未尋找禮盒位置，而是先到櫃台辦事，結束後先離開銀行，1分鐘後突然又回來拿禮盒，可見鄭婦是臨時起意。

法官並認為，就算真的是林青霞送禮，很難想像會把禮盒放在銀行地板再通知鄭婦拿取，如此不但容易遺失，甚至可能被銀行人員誤認為危險物品而造成慌亂，絕不是電影明星樂見的事情，故不採信鄭婦辯詞，認定不必傳喚林青霞。

法官考量鄭婦貪圖小利、否認犯行，未賠償失主損失，還無端指謫遭失主與林青霞聯合陷害，犯後態度極差，以及鄭婦自大學畢業、退休多年，曾在公家機關工作，目前靠政府補助維生等情狀，判罰9000元，得易服勞役9日，沒收2袋禮盒，若無法沒收就追徵價額。

(中時 )