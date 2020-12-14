李宣榕（Sharon）推出個人首張專輯《好好》，13日躍上新北耶誕歡樂城舞台，除了首唱新歌〈好好〉，還和《女力報到》演員在舞台上合體，但參與新北耶誕最讓她雀躍的，居然是米老鼠「米奇」，因為主辦單位和迪士尼（Disney）合作，參與的藝人也有dress code，提倡圖案、色系可以與迪士尼相關，這讓李宣榕一聽到馬上張大眼睛、開心地說：「好可愛喔！」李宣榕從小就喜歡米奇，蒐集非常多的米奇，「我家裡大概有300隻，只要朋友有去迪士尼樂園都會想到我，真感恩！」她精心搭配新北耶誕「戰袍」，由於自己是女生，就把「米妮」穿上身，幻想是米老鼠的女朋友！

李宣榕私下很喜歡可愛的米老鼠。（福茂唱片提供）

李宣榕因為全心投入專輯籌備，特別向《女力報到》劇組請假3個月，她笑稱：「我當兵當太久！」表示暫時休假放封，她在新北耶誕舞台上和同劇演員們相見歡，大家開心到熱烈擁抱，還祝她專輯大賣，誇她在〈好好〉MV裡好美，「同袍」情誼令人難忘！劇組還打趣提醒她可別逾假不歸，免得到時被關禁閉！此外，大夥也七嘴八舌誇〈好好〉歌名取得真好，不管是耶誕祝福、吉祥話或相遇，都可以用「好好」打招呼，於是大家玩起「好好」接龍，有「耶誕好好」、「人緣好好」、「專輯也好好！」，連帶大家都猛叫她新封號「好好姊姊」，讓她笑得合不攏嘴。

李宣榕推出個人首張專輯《好好》，13日躍上新北耶誕歡樂城舞台。（福茂唱片提供）

很愛米奇的李宣榕，懷著雀躍的心奔向新北耶誕城，看到迪士尼等巨大裝飾都忍不住尖叫，讓她想起去年首度造訪美國迪士尼樂園的美好回憶，「我一路上都在尋找米奇的身影，但因為米奇人氣太高都排不到，但也很開心的找了米妮合照！」她試著下車想去新北耶誕城附近店家和攤位逛逛及大肆拍照，但連日累積百萬人潮擠爆，讓她根本擠不進去，李宣榕直喊：「過幾天，找一個平日，我一定要自己去！」李宣榕在新北耶誕城首唱新歌〈好好〉，在超大型舞台上演唱，讓她既感動又興奮！李宣榕還將於12/26（六）舉辦李宣榕《好好》一日店長簽名會，快閃台北市3間唱片行，分別是14:30「佳佳漢口店」、15:40「五大西門店」和17:00「光南永和店」。

(中時 )