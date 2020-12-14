衛福部彰化醫院今年迎來52歲生日，14日院長曾孔彥與醫院同仁，在大廳切蛋糕賀生日，還舉辦了愛心義賣，並將所得都捐給醫院的「社會服務暨醫療救助基金」專戶，用來幫助下半年度，路倒、無依、清寒、低收等病人，外面天氣雖然寒冷，但院內溫馨又熱鬧的氣氛，讓現場民眾的心，跟著溫暖起來。

今年因為疫情關係，院慶從簡，會場貴賓也都戴上口罩，現場有許多外籍看護，購買文具及玩具，想要寄送回故鄉，給故鄉的兒女，院長曾孔彥也買了保溫瓶，圍巾，埔心鄉長張乘瑜也購買了一些絨毛玩具，打算送給孫子。

現場有許多外籍看護，購買文具及玩具，想要寄送回故鄉，給故鄉的兒女。(吳建輝攝)

埔心鄉長張乘瑜也購買了一些絨毛玩具，打算送給孫子。(吳建輝攝)

曾孔彥表示，彰化醫院在這波疫情，配合政府做了相當完善的防疫措施，好讓鄉親到醫院能安全無虞，接收最妥善的服務，像是南彰唯一早療、安寧服務，還有中西醫合作療程，高壓氧中心服務，無障礙牙科、記憶門診等等，都備受鄉親肯定。

曾孔彥強調，這波疫情讓所有醫護人員壟罩在高壓的環境中，趁著疫情舒緩，舉辦簡單的院慶活動，讓醫護人員能夠紓解壓力，彰化醫院生日讓醫護以及鄉親朋友們，都能感受到歡樂，而民眾的健康，就是醫院能獲得最好的禮物，希望2020趕快過去，能一起迎接嶄新的一年。

(中時 )