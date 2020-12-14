「欣聯電子」成功開發免費「接送助手（Pick Me Up）」APP，家長只要出發前按下鍵，就可以知道車輛幾分鐘後抵達，相當便利。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

校車多久會到家？這擾人已久的問題有解了！新竹市政府藉地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助，協助創新升級的「欣聯電子」，成功開發免費「接送助手（Pick Me Up）」APP，家長只要出發前按下鍵，就可以知道車輛幾分鐘後抵達，相當便利。

市府表示，接送孩子上下學的交通亂象已成為許多家長與校方的難題，不僅孩子與師長在路旁待家長接送時，要忍受日曬雨淋，家長或校車提早到校時，也要在路邊臨停乾等。

SBIR計畫補助欣聯電子90萬元，協助打造簡單易學的接送APP，能縮短接送時間，造福忙於工作奔波的家長們。

欣聯電子表示，每到幼兒園放學時間，校園周遭併排或臨時停車的交通總是險象環生，該公司於是開始思考家長及幼兒園的需求，希望用科技解決這個困擾。

其所研發的APP可讓校車司機在「接送助手（Pick Me Up）」APP按下出發鍵，系統就能定位目前所在位置，並計算到每個下車點的時間；自行接送的家長也能使用此功能，讓老師知道何時要把孩子帶出來上車。

此APP已上線約1年，目前客戶群有200間學校占大新竹地區近4成，另還有托嬰中心、幼兒園、安親班、補習班等80家機構。

產發處長張力可表示，市府近年協助許多中小企業升級與轉型，創造更多具在地產業特色的技術或服務，2019年度共有30家中小企業獲得補助，廠商領域包括高科技、IoT物聯網、民生、雲端應用、AI人工智慧、香山機械業、服務業…等各產業領域。

(中時 )