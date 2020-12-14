根據TrendForce旗下半導體研究處指出，2021年第一季終端需求短期難有復甦跡象，NAND Flas整體市場仍供過於求，估季跌幅約10~15%，並預計2021年價格仍將逐季下跌。

TrendForce旗下半導體研究處指出，2021年NAND Flash各類產品總需求位元數包含Client SSD（占31%）、Enterprise SSD（20%）、UFS與eMMC（41%）與NAND Wafer（8%），由於供應商數量遠高於DRAM，加上供給位元成長的幅度居高不下，預計2021年價格仍將逐季下跌。展望明年第一季，在三星、長江存儲、SK海力士與英特爾（Intel）對位元產出皆較為積極的情況下，NAND Flash供過於求態勢將更加明顯，位元產出的季增幅達6%，預估價格將季跌約10~15%。

因PC OEM庫存水位偏高，TrendForce估Client SSD價格季跌10~15%。隨著更多供應商加入PCIe的供應鏈，價格競爭日益激烈，預估enterprise SSD明年第一季價格將季跌10~15%。明年第一季記憶卡與UFD等需求難以復甦，NAND Flash wafer價格將季跌近15%。

此外，預期終端產品需求暢旺與供給收斂，eMMC與UFS價格季跌5~10%。

從需求面來看，受惠於OPPO、Vivo與小米等品牌積極備貨以及新榮耀的加入，整體eMMC與UFS產品需求獲得支撐。此外，Chromebook訂單持續暢旺也支撐了中低容量（32/64GB）eMMC的需求。儘管NAND Flash整體市場仍供過於求，預期該產品種類的跌幅將低於其他類別。另一方面，上游由台積電與聯電所代工生產的控制器出現產能不足的現象，導致供應商將傾向提供高容量產品，以增進NAND Flash消耗，進一步減少低容量產品供給。因此整體價格跌幅在明年第一季較為收斂，預估eMMC與UFS明年第一季價格將季跌5~10%。

NAND Flash wafer部分，在零售端的記憶卡與UFD等銷售上，由於節慶需求與電商促銷已過，加上傳統淡季和疫情夾擊，2021年第一季終端需求短期難有復甦跡象。由於主要產品仍處於供過於求，加上部分產品的其餘零組件，包含控制器在內有受限於晶圓代工產能的問題，各供應商有向wafer市場增加倒貨的壓力。

(時報資訊)