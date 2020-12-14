印度《經濟時報》（The Economic Times）報導，美國蘋果公司正在調查其台灣代工廠緯創資通公司，在印度南部班加羅爾市附近遭受暴力攻擊的iPhone製造工廠是否違反供應商準則。

周末數家媒體報導指出，該廠工人因為對工時與薪資感到不滿而發生暴動，並破壞廠內設備，目前約有100人因此遭到拘捕。報導指出，兩輛電池驅動的越野車被放火、六輛車遭到破壞，工廠玻璃門窗被揮舞著鐵桿的工人砸碎。

緯創是蘋果主要的全球供應商之一，其在印度的工廠負責生產 iPhone 7手機與第二代iPhone SE。

蘋果尚未回應媒體的置評請求，緯創則發布聲明表示對這起暴動事件深感震驚。該公司並表示，這起事件起因為不明人士闖入，並在意圖不明的情況下毀損工廠，公司將遵守法規，並充分支持與配合有關當局與警察調查。

《經濟時報》報導，蘋果的供應商準則要求第三方職員介紹機構按規定、按時向工人支付薪資與提供其他福利，蘋果將調查在談定與支付給員工的薪資上是否出現落差。

(時報資訊)