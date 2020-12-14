第七屆台灣365行傑出達人頒獎典禮大會在13日(星期日)於台北市文山區星靚點花園飯店舉辦，大會邀請前衛生署長楊志良教授及孔祥科主席與葉金澤理事長嘉賓來為台灣之光傑出達人頒獎，以表榮耀。

今年「台灣365行傑出達人頒獎」已邁入第七屆，評選對象包括各行各業擁有專長、研發、創新產品，以及在生醫、工程、創意、資訊、醫美... 等等默默付出的傑出人才。

兩岸消費者評鑑協會理事長林和坤歡迎前衛生署長楊志良與會。

本次大會與中國大陸兩岸台商服務聯合總會及中華健康養生產業工會、台北市寶賀國際同濟會，指導協辦單位朗吉生醫國際有限公司和中華風水命相學會共同合辦，為台灣365行傑出達人菁英頒獎表揚，將授獎者成功奮鬥的精采故事發表出來。

頒獎活動主旨：365行、行行出狀元，台灣之光、傑出達人。在台灣各行各業都有優秀專精人士；堪稱百業達人，在多元社會裡，任何行業領域都有出類拔萃、獨特才能、默默貢獻者，他們的智慧才能、精神值得讚許，發掘出來給予肯定表揚。並且讓台灣傑出達人之精神，讓社會共鳴與學習。

活動目的：推薦社會精英，不論任何行業，經本活動選拔評審給予再次評價，肯定他個人或企業傑出的定位，也籍此活動讓社會大家知道，因他的傑出付出貢獻，社會才得以多彩多姿、進步繁榮；百業經營交流提升就業率，為活絡社會經濟而努力，享盡榮耀與財富。

365行受獎人頒獎。

由於他們默默的付出，讓台灣經濟繁榮、百業興盛，這場「台灣365行傑出達人」頒獎典禮，為鼓勵優秀人才，再創台灣經濟繁榮，期勉台灣各界新秀，能仿效「台灣365行傑出達人」的創業精神，並鼓勵台灣各行各業出類拔萃，兼備獨特才能的菁英站出來，分享他們經驗與精神，藉助「台灣365行傑出達人」活動交流，讓各行各業優秀人才受到社會肯定，以達到人盡其才的目標。

(中時新聞網)