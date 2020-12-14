總統蔡英文宣布明年元旦起開放美國萊豬進口，引發民怨反彈與朝野大戰。民進黨籍桃園市議員王浩宇日前卻在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，對此，資深媒體人黃創夏表示，他日前回中壢，發現很多老太太都會騎腳踏車喊說「罷免王浩宇缺你一票」，王浩宇真的沒有搞清楚狀況。

知名主持人謝震武11日在主持的政論節目《新聞面對面》上表示，賽德克族在台灣原住民中是非常重要一族，在台灣歷史中也扮演重要角色，知名導演魏德聖所拍攝的電影「賽德克巴萊」都還曾在總統府前放映，他不懂為什麼王浩宇要把賽德克巴萊和美豬議題扯上關係，這到底在想什麼？

一旁同台的來賓尚毅夫也直言，他搞不懂，如果民進黨裡的人要惹火原住民，也不需要用這種方式吧？而另一同台的媒體人陳東豪更直言，他完全不懂為什麼要拿賽德克巴萊牽扯美豬，民進黨黨部應該要處理這件事情。黃創夏也表示，他前幾天回中壢，發現很多老太太都會騎腳踏車說：「罷免王浩宇缺你一票」，他認為王浩宇目前真的搞不清楚狀況。

「賽德克巴萊」在賽德克語中，Seediq這個字原意是指涉「人」，Bale則是「真正的」意義，Seediq Bale即是「真正的人」。電影「賽德克巴萊」是講述1930年發生的「霧社事件」，這起震動全台及日本殖民政府的原住民武裝起義行動，是因賽德克族人不滿日本統治，長期苛虐暴政，由莫那魯道帶領，趁霧社公學校舉行運動會時發動襲擊。

(中時新聞網)