外資持續在耶誕節黃金長假前，在台股以股票換鈔票，使盤勢高檔承壓；短線台積電、聯發科、台達電與股王大立光等重量級科技股多拉回，但電子次族群包括面板、MOSFET、二極體、PCB、被動元件及比特幣概念等持續強攻，無畏大盤高檔震盪，而傳產之運動鞋、觀光餐飲與航運等類股，也表現不錯，係盤勢低檔相對有撐遠因。

集中交易市場加權股價指數終場收跌50.64點，報14211.05點，跌幅0.36%，成交2323.84億元，呈價跌量縮格局。由於小型股、低價抬頭，顯示檯面上輪動架構仍老神在在行進，具題材股票領先盤勢發展，仍係短期大盤特色。

重量級集團股除上述台積電等股表現弱勢外，包括國泰金、中信金、日月光投控、廣達、台化、南亞、台泥、亞泥、遠東新、統一、和碩、第一金與玉山金等，臉色也不佳。但短線力挺多方者，仍有鴻海、長榮、台玻、台塑化、國巨、陽明、台灣大、鴻海、中鋼、富邦金、長榮航、華航、聯電、仁寶、友達及群創等。

櫃買市場方面，周一除紡纖類股指數拉回外，餘生技、電子、化學、鋼鐵、電機、營建、航運及觀光等族群，多臉色紅潤，使盤勢開高之後，欲小不易，終場指數報跌0.5%，重返180點之上，為180.28點，成交574.96億元。

一般來說，櫃買市場多是小型股的代表，當大型權值股表現疲軟，拉回整理時，市場資金在未淡後市下，自然把熱錢再轉入小型、低價等股運作，當然，操作的前提依然需具題材。目前看起來，檯面上具題材者，包括電子零組件漲價或供需失衡，或轉單效應，或反應疫後景氣復甦被大客戶提前拉貨等，並不缺乏，係主力群、大股東、集團作帳及內資法人等市場大咖，仍老神在在主因。

(工商 )