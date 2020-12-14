由於幾週以來相對溫和的限制措施擋不住新型冠狀病毒疫情反撲，導致新增確診與病故人數不斷翻新，德國總理梅克爾今天宣布須嚴格封城，等於耶誕與新年要在嚴格限令裡度過。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）今天公布統計數據顯示，境內新增1萬6362起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計133萬7078人染疫；另新增188人染疫不治，累計2萬1975人病故。

「紐約時報」報導，從16日開始過節只容許兩個以下不同家庭歡聚，14歲以上者不能超過5人，兒童除外。只有12月24到26日這三天稍稍放寬，容許4個以下不同家庭歡聚，連跨年與新曆年假都要嚴格遵守限制。

梅克爾說：「這些全都會為佳節帶來衝擊，我們都知道，但我們被迫不得不這麼做。」

今年春天首波疫情時，德國靠遵循科學依據、追蹤接觸史、積極篩檢與全國協同一致落實限制令等作法，防疫一度贏得各國稱道。但自此之後防疫因自滿而越來越鬆懈，本應落實公衛政策的16個邦，今秋都抗拒總理與醫學專家呼籲的新一輪封城，以致落得如今下場。

梅克爾在9月底時就警告，若不執行更嚴格措施，單日新增確診會飆升至1萬9000人，到了約10月底，德國的24小時新增確診速度已超過2萬1500人。

經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）說，新的限制措施雖嚴厲，但實屬必須，「越快壓下新增感染人數，經濟就能越快復原」。

此外，雖然德國生技公司BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠共同研發出的疫苗已成第一款獲多國批准施打的疫苗，但梅克爾仍堅持要等歐盟藥品管理局（EMA）核准才放行；EMA表示應能在29日以前批准。

法新社和美聯社報導，梅克爾（Angela Merkel）說，中央與地方政府今天同意自16日起至明年1月10日實施更嚴格的管制措施，以遏止COVID-19染疫人數「指數增長」。

梅克爾在柏林對記者說：「我們被迫採取行動，且正在落實相關規範。」她也提到，11月實施的現行規範未能顯著減少新增確診病例。

自16日起，全國學校將關閉或轉為在家教育；販售非民生必需物資的商店多將關閉，目前仍允許營業的髮廊等也將歇業；餐廳可提供外帶，但禁止內用餐點或飲料。

此外，當局也禁止銷售傳統上用來慶祝新年的煙火，除夕夜的大型戶外慶祝活動也被迫取消，德國將安靜地迎來2021年。

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）說，政府將向受封鎖影響的企業提供進一步的財政支持。德新社（DPA）報導，額外撥出的款項總計達112億歐元（約新台幣3885億元）。

當局也將要求雇主下個月儘可能讓員工在家工作。

宗教禮拜得以舉行，但須遵守最低限度的社交距離規範並戴上口罩，但將禁止開口吟唱詩歌。

當局也將要求安養院工作人員每週進行數次篩檢，前往拜訪者也須有篩檢陰性的報告，才能探視親友。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1091214

(中央社)