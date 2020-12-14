台中捷運綠線在11月16日試營運，結果開放第6天就發生連結器軸心斷裂的問題，因此讓試營運喊卡。台中市長盧秀燕今宣布，中捷原定的通車日12月19日確定延後。承包中捷的台北捷運工程局今天也向台中市民道歉，並強調現在已暫停對廠商計價付款，若中市府有營運相關損失，北捷局可代位求償。

北捷局今早針對中捷聯結器斷裂，影響試營運與通車時程一事，向台中市民致歉，並承諾將全力要求廠商改善。北捷局表示，日商川崎重工在12月10日已提送事故調查報告，並在11日向盧秀燕說明、對台中市民表達誠摯歉意。北捷局也將成立由專家、學者組成的審查委員會釐清相關疑義，並要求廠商依改善方案盡速完成，現在廠商雖已提出改善時程，但還要進一步確認。

近來台中巿政府也說向北捷局求償，對此北捷局表示，北捷局是受委託代辦台中捷運工程，這是政府機關間行政協助事項，台北市政府並未獲取利益，有關求償問題尊重中市府説法。北捷局強調，北市府與中市府雙方對於確保營運安全與損失賠償的立場都一致，現在已暫停對廠商計價付款，後續依契約中市府如果有營運相關的損失，可以由北捷局代位求償。

北捷局表示，日商川崎重工（KHI）對半永久聯結器斷裂事件的調查報告，就設計、材料、製造及安裝四大面向進行分析，也協請第三方公正單位檢驗，初步認定是製造、不適當安裝造成。聯結器軸心將全部重新製造、並檢討安裝方式，未來也會將優化升級軸心設計，避免類似事件再發生。川崎重工表示，中捷使用的半永久聯結器，是美國Wabtec公司產品，由美國原廠負責設計及品管作業。

對於外界質疑，連結器可能是中國製品、軸心硬度不足，北捷局表示，Wabtec是國際性跨國公司，世界各國均有製造工廠。對於檢驗過程中發現有降伏強度、抗拉強度不足的問題，北捷局說，軸心硬度強度不足是製造過程熱處理不當導致。

(中時 )