劉姓男子去年11月間與友人飲酒唱歌，席間與黃姓男子因敬酒發生口角，劉男憤從車上拿出西瓜刀，朝他手部及臉部揮砍多刀，致黃手腕、手指垂腕及垂指失去伸張功能已嚴重減損肢體機能。劉男辯稱當時酒醉記憶模糊，但台中地院法官勘驗現場監視影像畫面，認定他犯案時將刀藏在身後走近黃身邊，突然亮刀連續砍人，意識清醒且警醒，依重傷害罪判5年2月，仍可上訴。

判決書指出，劉男在2019年11月20日晚間與友人在台中清水區飲酒唱歌，席間，黃男過去敬酒，劉男認為遭挑釁心生不滿，怒而到車上拿西瓜刀，他右手持刀，但刻意掩藏在臀部及大腿後側，等走到黃男身後約1小步距離，突然良刀連砍黃左上臂2刀、左臉2刀，再高舉刀時見黃男出手抵擋，立即暫停，但黃男一放下手，竟再補左臉1刀。

經在場友人趨前阻止、搶走刀子，劉男才罷手，並駕車逃逸，黃男左手臂、左臉及左頸部多處刀傷，併三頭肌及橈神經等多處受傷斷裂，導致左手腕及手指垂腕等失去伸張功能，嚴重減損肢體機能，案經警方循線查獲。

劉男到案坦承犯行，但辯稱，他因酒醉對事發過程已記憶模糊，劉的委任律師則以飲酒致辨識行為違法會依其便是而行為能力減低，請求減低其刑。

法官勘驗案發現場監視錄影畫面發現，劉男將刀藏於身後，以避免黃男警惕防備，且仍能從容觀察黃男的動作而暫停砍人，認為他犯案時意識清醒，並無因酒醉而減低辨識能力，且手段甚為凶狠，造成黃男傷重大，並無援引酌減其刑的餘地，而依重傷害罪判處徒刑5年2月。

(中時 )