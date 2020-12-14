小米產品配置在承億文旅客房提供智能服務。（廖素慧攝）

專人介紹客房內的小米產品如何提供智能服務。（廖素慧攝）

鎖定年輕愛玩客喜愛3C生活的便利，最美飯店「承億文旅」與台灣小米首次跨界合作，打造承億旗下6家飯店「小米智慧主題房」，房間有30多款小米智慧家電與裝置，12月31日至明（2021）年2月28日限定預約入住。

台灣小米通訊業務總監蔣坤揮表示，小米產品很多元，第1次結合文旅，設計類似居家體驗模式，為旅客帶來驚喜，使小米的AloT智慧科技走向在地化，小米與承億文旅是年輕品牌，期待強強聯手開拓不同客群。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，旅行的人在旅程中通常比較放開心胸嘗試新事物，轉換不同心情，承億文旅不只提供住宿，更是一個體驗平台，這次與小米合作，推出3C科技智慧生活的體驗，就是讓旅客感受智慧家電生活的愜意與慵懶。

簡巧珊說，承億文旅共有嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道，及墾丁雅客小半島等6間主題各異的旅館，各打造1間「小米智慧主題房」，配置約30款小米產品，房門玄關、客廳、書桌、臥室、衛浴等全方位體驗，用語音聲控的新生活。

12月15日至30日開放參觀小米智慧主題房，31日至明年2月28日限定開放預訂入住，還有小米最新智慧顯示器65型、大禮包等抽獎活動。

(中時 )