經過SBL球團委員會與中華籃協開會通過決議，身為球團委員會召集人的九太董事長沈會承，14日穿著防彈衣和鋼盔宣布，今後只要SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意，仍違規跳槽將處於最高3年禁賽，幾乎等於葬送球員生涯。

「儘管很多人叫我不要出面講這個，因為擔心我怕鄉民罵翻，但我今天這樣穿著現身，就是代表我不害怕，」沈會承表示，「我想SBL球團委員會屬於非營利性組織，我們只希望可以讓SBL更好，像是今年5月就取消球員月薪12萬上限。」

沈會承表示，隨著這個球季開打，不少球隊都看得出來進步，希望可以媒體多點掌聲、少點責難，今天推出這個罰則，未來一定仍以球員考量，絕對不會抱持惡性方式面對，以後只要真的有球員牽涉罰則，將由整個球團委員會開會決定懲處。

「這不是外界所說的『叛將條款』，我們只是針對比較惡劣的行為進行懲處，並非針對別的聯盟球隊，」沈會承表示，「我們現在球團委員會絕對不會跟以前一樣，只開會、不決議，所以我們今天才會有這種變革，且提出最高禁賽3年。」

沈會承強調，「針對今天聲明，請大家不要往壞的方向去想，只是預防性的作法，不過針對未經選秀制度直接跳槽的大專球員，我們會從今年開始算起，等到日後他們可能參加SBL選秀，再來討論是否懲處，至於CBA台灣球員不算在內。」

「請大家替我們澄清一下，這個禁賽罰則並非什麼叛將條款，只是避免惡性挖角，」籃協祕書長李一中表示，「SBL這個球季已經接連打出內容精采好看的比賽，絕對值得大家進場觀戰，請大家不要把焦點放在兩個聯盟之間的比較。」

(中時 )