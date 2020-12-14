中天新聞台11日午夜正式結束有線電視播出，轉戰YouTube衝出一片天，訂閱戶至14日中午突破212萬，震驚不少經營已久的直播主、頻道。當家主持人戴立綱分享一名粉絲寫給他的卡片，內容真情流露，令人感動。

「要關台真的好不捨啊！陪我長大的中天，期待你們強勢回歸」。戴立綱在個人臉書分享提前收到的耶誕卡，該名粉絲說，他從小學六年級開始和家人一起看《新聞龍捲風》，從小就關注戴立綱，直到18歲。

有一次，庶民列車在土城開講，這位粉絲段考一結束立刻衝去現場，「看到戴立綱本人真的超開心」，希望中天日後強勢回歸，他會繼續當「立綱粉」。

「謝謝你的支持，雖然遇到如此重大的轉變，我會繼續和大家一起歡樂，惆悵，哀傷，憤怒，大笑，快樂。我們一起手牽手繼續努力！謝謝你！」

戴立綱感性PO文，不少粉絲留言力挺，「加油！做對的事，大家都沒離開」、「立綱加油，喜歡你播報的風格」、「專業又敬業的主持人」、「中天新聞加油，永遠與你們在一起」、「喜歡中天的工作團隊，力挺到底」。

(中時新聞網)